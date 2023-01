Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express a fost o emisiune care i-a ținut pe telespectatori ațintiți cu ochii la televizor, iar acum revine intr-o noua varianta: America Express. Iata data la care va incepe emisiunea și la ce ore va fi difuzata, dar și ce au povestit cele 9 perechi atunci cand s-au intors din aventura vieții lor.

- Ministra sanatații, Ala Nemerenco, anunța ca medicul de la Spitalul Raional Soroca care ar fi luat 90 de lei de la o pacienta, a mers acasa la aceasta și i-a intors banii. „Nu imi creez iluzii ca a fost foarte fericita și nu e suparata foc pe mine. Dar o sa supraviețuiesc”, a declarat Nemerenco.

- In urma cu doua luni, un primar din Timiș rata ultima șansa de a ramane in funcție. La 29 septembrie 2022, Luchian Savu, edilul liberal al comunei Șandra, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI)

- In data de 31 octombrie 2022, in jurul orei 17:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de catre o femeie din Orastie cu privire la faptul ca, in jurul orei 12:00, in timp ce se afla la cumparaturi pe raza municipiului Oraștie impreuna cu fiul ei, FILIP LIVIU-OVIDIU (foto), in varsta de 47…

- Trei cetateni chinezi se afla printre victimele tragediei de la Seul, unde autoritatile au anuntat ca 3.000 de persoane sunt date disparute, informeaza news.ro. Presa chineza de stat a anuntat ca trei cetateni se afla printre victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Antonis Eliza, fetița in varsta de 14 ani, care a plecat de la domiciliul din Schitu Golești, in noaptea de 25 spre 26 octombrie, doar in hanorac, blugi și bascheți, a revenit astazi, acasa. Citește și jurnaluldearges.ro/minora-de-14-ani-din-schitu-golesti-disparuta-de-acasa-221690/ Vestea au dat-o…