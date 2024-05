Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 aprilie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei ALI GUMIS, de 16 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPj Constanta, la data de 25 aprilie a.c.,…

- Minora de 13 ani din Cluj, cautata de poliție a fost gasita.”In cursul serii de 23 aprilie a.c. minora a revenit la domiciliu. Din primele verificari a rezultat ca aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni”, anunța anchetatorii.Coloji Mihaela a ieșit de la școala luni, 22 aprilie 2024, in jurul…

- Minora de 13 ani din Cluj, cautata de poliție a fost gasita. Fata nu s-a mai intors acasa dupa ce a ieșit de la școala. Acum dupa ce cazul a fost mediatizat, minora s-a intors singura acasa. ”In cursul serii de 23 aprilie a.c. minora a revenit la domiciliu. Din primele verificari a rezultat ca aceasta…

- Fata de 13 ani din Cluj-Napoca data disparuta dupa ce, luni, nu a ajuns acasa de la scoala si cautata de politisti s-a intors la domiciliu. „In cursul serii de 23 aprilie a.c. minora a revenit la domiciliu. Din primele verificari a rezultat ca aceasta nu a fost victima vreunei infractiuni”, a transmis…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila efectueaza cercetari pentru depistarea unei tinere in varsta de 12 ani, data disparuta de familie. „La data de 2 aprilie 2024, in jurul orei 00:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila au fost sesizați de catre un barbat, cu privire la faptul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila efectueaza cercetari pentru depistarea unei tinere in varsta de 12 ani, data disparuta de familie. „La data de 2 aprilie 2024, in jurul orei 00:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila au fost sesizați de catre un barbat, cu privire la faptul…

- O minora de 13 ani a plecat ieri de la domiciliu, in jurul amiezii și nu s-a mai intors. Familia a alertat Poliția, care o cauta in aceste momente. ”La data de 16 martie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita PANȚIR ISAURA OVIDIA, in varsta de 13 de ani, din municipiul…

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre doua minore in varsta de 13 ani și 16 ani, din Breaza, care au plecat la școala și nu s-au mai intors la domiciliu.