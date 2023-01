Stiri pe aceeasi tema

Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Romania va avea la sfarșitul anului viitor o inflație cu o singura cifra, intre 9 și 10%, care poate fi una mulțumitoare in condițiile in care acum este de aproape 17%.

Cheltuielile consumatorilor din SUA au crescut puternic in octombrie, in timp ce inflatia s-a moderat, dand economiei americane un impuls puternic la inceputul trimestrului patru, in conditiile in care se confrunta cu efectul negativ al inaspririi agresive a politicii monetare a Rezervei Federale,…

Prim-ministrul britanic Rishi Sunak intentioneaza sa promita luni, in primul sau discurs important de politica externa, ca va mentine sau va creste ajutorul militar acordat Ucrainei anul viitor si ca va face fata concurentei internationale cu pragmatism, nu cu retorica, informeaza Reuters, citat…

Joe Biden implinește duminica 80 de ani, devenind astfel primul președinte octogenar din istoria Statelor Unite, scrie Reuters.

Volumul schimburilor comerciale dintre Germania si Romania ar putea ajunge la 40 mld. euro pana la sfarsitul anului, maxim istoric, dupa ce in primele noua luni ale anului volumul s-a apropiat de 30 mld. euro, scrie Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.

Lansarea Parteneriatului strategic dintre Statele Unite si Romania, in urma cu 25 de ani, a fost un eveniment istoric, a declarat, miercuri, fostul presedinte Emil Constantinescu, dupa vernisarea expozitiei de fotografie "Noi, Poporul/We the People".

Inflatia actuala se alimenteaza din propriul trecut, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ne asteptam la dezinflatie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei.

In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai mic decat in luna iulie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fața de luna iulie 2022, anunța INS, scrie Mediafax.