De Moș Nicolae, Kaufland oferă reduceri de 50% la tot sortimentul de jucării Kaufland vine in ajutorul parinților de Moș Nicolae și lanseaza, in perioada 30 noiembrie – 6 decembrie, o promoție prin care ofera reduceri de 50% pentru toata gama de jucarii. Promoția este valabila in toate magazinele Kaufland din Romania și Republica Moldova și se aplica la casele de marcat, pentru prețul afișat la raft. Astfel, timp de opt zile, clienții Kaufland se pot transforma in ajutoarele lui Moș Nicolae și le pot pregati celor mici cadouri constand in jucarii din cele mai diverse categorii, pentru toate varstele: papuși, mașinuțe și trenulețe, jocuri educative care stimuleaza gandirea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

