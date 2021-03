​De miercuri începe conectarea caselor de marcat la serverele ANAF. Ordinul, în Monitorul oficial Procedura de conectare a caselor de marcat electronice fiscale la serverele ANAF a fost publicata în Monitorul oficial. Potrivit acesteia, începând de miercuri, 31 martie, contribuabilii vor trebui sa se conecteze. Agenții economici mari au termen pâna pe 30 iunie 2021.



În ceea ce privește contribuabilii mici și mijlocii, termenul este pâna la 30 noiembrie 2021. Cei care vor achiziționa case de marcat dupa 1 decembrie 2021, se vor conecta la data instalarii.



Excepție fac comercianții care utilizeaza aceste case de marcat în zone fara acoperire…

Sursa articol: hotnews.ro

