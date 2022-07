Stiri pe aceeasi tema

- Primele prevederi din noul cod fiscal intra in vigoarea chiar din 1 august, astfel ca romanii vor simți cum se strange și mai mult cureaua prin plata noilor taxe și impozite. De altfel, doar o parte dintre bugetari au avut parte de mariri, astfel ca tot mai mulți romani vor fi tot mai saraci. Despre…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va lua o decizie in coaliție referitoare la majorarea salariilor demnitarilor, in cazul in care legea aprobata ieri de Camera Deputatilor va fi promulgata. Mai exact, a aratat ca se va da o Ordonanța…