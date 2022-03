Luni, 14 martie, incepe autorecenzarea, etapa de colectare a datelor de la populație pentru Recensamantul Populației și Locuințelor care presupune, in premiera pentru Romania, autorecenzarea online, precum și autorecenzarea online asistata pentru persoanele cu abilitați digitale reduse. Citește și: Campulungenii ies in strada cu torțe și lampioane, in semn de solidaritate pentru Ucraina Fiecare persoana, […]