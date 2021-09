Stiri pe aceeasi tema

- 1.695 de cazuri de COVID au fost raportate in școlile din Romania la cinci zile de la inceperea anului școlar 2021-2022, potrivit unei situații centralizate transmise vineri de Ministerul Educației, citate de Edupedu.Dintre acestea, 1.091 sunt elevi, iar 604 sunt angajați ai unitaților de invațamant.De…

- Ministerul Educației a publicat vineri, 17 septembrie, documentul care arata rata de infectare cu COVID-19 din fiecare localitate din Romania. Incidența depașește 6 la mia de locuitori in 13 localitați, ceea ce inseamna ca elevii vor face ore online saptamana viitoare. Conform documentului, 5 localitați…

