- Doar 45 de minute a rezistat pe teren capitanul vicecampioanei cu Dunajska Streda! Florinel Coman a simțit o ințepatura la coapsa stanga, a cerut schimbarea la pauza și a așteptat cu emoții verdictul medicului. RMN-ul efectuat a confirmat cel mai negru scenariu pentru atacantul de 24 de ani. Ruptura…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul FCSB, a dezvaluit ca Florinel Coman (24) a suferit o ruptura musculara. Cel mai grav scenariu pentru Florinel Coman s-a confirmat. Accidentat in turul „dublei” cu Dunajska Streda și schimbat la pauza meciului, Coman a efectuat un RMN care a relevat o ruptura musculara…

- FCSB nu se va baza pe 3 titulari la meciul cu CS Mioveni de etapa viitoare: Risto Radunovic (30 de ani, fundaș stanga), Bogdan Rusu (32, atacant) și Florinel Coman (24, extrema stanga). Nu doar Florinel Coman s-a ales cu probleme medicale dupa meciul cu Dunajska Streda (1-0). Risto Radunovic s-a accidentat…

- Dorinel Munteanu (54 de ani), antrenorul de la Oțelul Galați, a analizat partida caștigata de FCSB cu Dunajska Streda, scor 1-0, la GSP Live. Fostul mare internațional roman s-a bucurat pentru victoria bucureștenilor, dar a fost dezamagit de prestația lui Octavian Popescu (19 ani), al doilea capitan…

- Dunajska Streda - FCSB 0-1 | Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a analizat victoria roș-albaștrilor din Slovacia la GSP Live. Returul e programat pe 11 august, la București, de la 20:30Daca va trece de slovaci, FCSB va intalni in play-off caștigatoarea confruntarii dintre Viking și Sligo Rovers…

- Ilie Dumitrescu (53 de ani), fostul mare internațional, a remarcat ca FCSB nu a mai facut schimbari la pauza la debutul lui Dica, in victoria cu Saburtalo, scor 4-2. Fostul atacant al Stelei considera ca Edjouma și Florinel Coman au avut o prestație ștearsa in prima repriza, iar in alte meciuri, in…

- FCSB a caștigat manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League! Florinel Coman (24 de ani) spune ca banderola i-a oferit o motivație suplimentara și ca vrea sa traga echipa dupa el. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste cel mai probabil…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, iși pune speranțele in Florinel Coman (24 de ani) inaintea noului sezon din Liga 1. Dupa doi ani in care a fost macinat de accidentari, Coman pare ca și-a revenit. Acesta a avut prestații bune in primele doua amicale ale verii, reușind un gol in partida…