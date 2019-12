Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 decembrie 1989, a avut loc procesul-fulger si executia sotilor Ceausescu, sub supravegherea generalului Stanculescu, despre care acestia credeau ca le este un apropiat. S-au prabusit in regimul stramb pe care l-au creat, sub o rafala de gloante trase cu spaima, dupa planurile celor pe care…

- 33% dintre cetațenii Romaniei susțin ca in decembrie 1989 a avut loc o lovitura de stat, 52% ca a fost o revoluție, 1% - altceva, iar 14% nu s-au pronunțat, arata un recent sondaj CURS. Asta anunța pe blocul sau Catalin Stoica, conferențiar la SNSPA și fost director al CURS. El face o analiza a celor…

- Comitetul Central al PCR, deschis la 30 de ani de la Revoluție. Bucureștenii pot vizita astazi fostul sediu din care Ceaușescu a rostit ultimul discurs. Acolo funcționeaza in prezent Ministerul de Interne.

- Un sondaj CURS de tip omnibus ne arata ca, la 30 de ani de la Revoluție, romanii nu cred ca procesul soților Ceaușescu a fostu unul corect și nici executarea cuplului prezidențial nu a fost una corecta.

- Dramaturgul bacauan Viorel Savin protesteaza fața de modul in care instituțiile de cultura din Bacau onoreaza un informator al Securitații chiar in zilele cand se comemoreaza morții de la Revoluție. Savin a dezvaluit și cateva note informative date... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La primele ore ale zilei de 19 Decembrie 1989, muncitorii de la fabricile Elba, 6 Martie, solventul si Azur au declansat actiuni de protest in timp ce strigatele de revolta din zilele anterioare luau amplare. Aproape 100.000 de oameni scandau pe strazile din Timisoara impotriva regimului comunist si…

- Numarul de decembrie al revistei Historia continua sirul evenimentelor din 1989, prezentat in numarul anterior. Asadar, la 30 de ani de la Revolutie, cititi ce s-a intamplat in Bucuresti in perioada 21-22 decembrie: de la ora 2 din dimineata zilei de 21, cand au fost alarmate Garzile Patriotice si personalul…

- Dragii mei, am evoluat noi toți, și Romania și PNL și intreaga societate. Sa ne amintim un pic ce am facut noi in acest an, in materie de alegeri. Am inceput cu o surpriza, cred ca a fost aproape cea mai mare surpriza, europarlamentarele, cand romanii au spus clar DA unei Romanii europene si moderne.…