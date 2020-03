Stiri pe aceeasi tema

- Cinematografia romana a avut si are o multime de actori foarte buni, nume mari care au jucat in seriale si filme de televiziune facand multi cinefili fericiti. Unii dintre regii micilor ecrane au mostenitori care le-au calcat pe urme si au continuat sa faca actorie, sa joace in filme, in piese de teatru…

- Dragostea plutește in aer la Hollywood și pe marile ecrane. Cele mai bune filme bazate pe carți romantice prezinta vedete care se lupta sa fie unul cu celalalt, indiferent de obstacole. Multe filme bazate pe romane romantice reafirma puterea speranței, a iubirii și a devotamentului, in timp ce altele…

- Cinci dintre cele mai mari titluri lansate anul viitor – inclusiv toate cele patru filme majore cu supereroi – vor fi regizate de femei: „Pasari de prada” de Cathy Yan, pe 7 februarie; „Mulan” de Niki Caro, pe 27 martie; „Black Widow” de Cate Shortland, pe 1 mai; „Wonder Woman 1984” de Patty Jenkins,…