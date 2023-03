Stiri pe aceeasi tema

- ASTAZI: Conferința „Pedagogia Waldorf – parte integranta a invațamantului romanesc. Educație pentru libertate”, la Alba Iulia Asociația Waldorf Alba Iulia organizeaza miercuri, 15 martie, Conferința „Pedagogia Waldorf – parte integranta a invațamantului romanesc. Educație pentru libertate”. Invitat…

- ING Bank Romania a finanțat cu 13,4 milioane de euro compania Alconor, cu capital integral romanesc, ce activeaza in domeniul producției de bauturi racoritoare, dar și de hrana pentru animale de companie.Cu finanțarea acordata, Alconor vizeaza consolidarea segmentului de hrana uscata pentru animale…

- CSM Alba Blaj s-a calificat in semifinalele CEV Cup, a doua cea mai importanta competiție europeana intercluburi din volei, dupa 3-2 (21-25, 25-23, 25-22, 21-25, 15-10) la returul cu polonezele de la Budowlani Lodz. CSM Alba Blaj, campioana Romaniei la volei feminin, a caștigat și meciul retur cu Budowlani…

- Peste 33.000 de persoane s-au adresat, in cursul anului trecut, Serviciului public comunitar de pasapoarte Bistrita-Nasaud, in vederea eliberarii acestui tip de document, numarul fiind cu 70% mai mare decat in anul anterior, potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului, la solicitarea AGERPRES.Factorii…

- Producatorul primului produs lactat romanesc protejat european, Telemeaua de Ibanesti, urmeaza sa semneze la Ministerul Agriculturii un contract de peste 1.500.000 de euro, prin POIM, un ajutor de stat acordat pentru eficientizare energetica, finantarea nerambursabila fiind de peste 700.000 de euro.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea care simplifica procedura eliberarii cazierului judiciar. Legea care a fost promulgata astazi propune si eliberarea actului, nu doar depunerea cererii de eliberare, sa fie facuta in forma electronica. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar care simplifica procedura eliberarii acestui document, propunandu-se ca si eliberarea actului, nu doar depunerea cererii de eliberare, sa fie facuta in forma electronica,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar care simplifica procedura eliberarii acestui document, propunandu-se ca si eliberarea actului, nu doar depunerea cererii de eliberare, sa fie facuta in forma electronica.…