- Angela Merkel a lansat sâmbata un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, în numele „viitorului” Germaniei, în ultimul sau miting din ajunul unor alegeri ce vor întoarce pagina celor 16 ani când ea s-a aflat la putere, relateaza agenția France Presse,…

- Pe 26 septembrie in Germania vor avea loc alegeri parlamentare. In țara vor avea loc mari schimbari: dupa 16 ani in funcție, Angela Merkel va inceta sa mai fie cancelar. La funcția ei pretind trei candidați. Cancelarul german nu este ales direct – pentru candidați voteaza deputații nou aleși ai Bundestagului.…

- Ultimul mandat al Angelei Merkel in funcția de cancelar al Germaniei se apropie de sfarșit, iar dupa 16 ani, Germania va fi condusa de un nou cancelar. Duminica vor avea loc alegerile parlamentare din Germania, in urma carora un nou guvern va fi format, iar un nou cancelar o va succeda pe Angela Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel va efectua o vizita in Polonia la 11 septembrie, informeaza vineri DPA. Ea urmeaza sa aiba intalniri la Varsovia cu presedintele Andrzej Duda si premierul Mateusz Morawiecki, a anuntat purtatorul sau de cuvant adjunct, Ulrike Demmer. Discutiile vor aborda…

- Angela Merkel se pregateste sa spuna „Adio!” functiei de cancelar al Germaniei. Din septembrie, nu va mai indeplini acest rol. Asta inseamna ca femeia in varsta de 67 de ani se va pensiona. Jurnalistii nemti au aflat ce pensie va avea Merkel. Sua este cu adevarat impresionanta Angela Merkel, pensie…

- Cancelarul german Angela Merkel va primi o pensie lunara de circa 15.000 de euro dupa ce isi va incheia mandatul in fruntea guvernului federal, potrivit unui calcul efectuat vineri de Asociatia contribuabililor germani, relateaza dpa.

- Cancelarul german Angela Merkel va primi o pensie lunara de circa 15.000 de euro dupa ce isi va incheia mandatul in fruntea guvernului federal, potrivit unui calcul efectuat vineri de Asociatia contribuabililor germani.

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca atat el cat si cancelarul german Angela Merkel se opun utilizarii de catre Rusia a energiei ca o ''arma'', o referire la gazoductul Nord Stream 2, prin care Rusia va livra direct gaze Germaniei prin Marea Baltica fara a tranzita Ucraina,…