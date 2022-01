De la piață, direct la vaccin! Sau invers! CARANSEBEȘ – Actualul centru de vaccinare din Caransebeș, de la sala de sport a Școlii Generale 8 din cartierul Cazarmii, va fi mutat in Piața Gugulanilor, imediat dupa ce vor fi puse la punct ultimele detalii ce țin de buna funcționare a spațiului respectiv! Mai exact, e vorba de partea rezervata spațiilor comerciale de langa hala de lactate, nedata inca in folosința, unde pe viitor caransebeșenii și cei din zonele apropiate se vor putea imuniza. Primarul Felix Borcean a anunțat aceasta relocare, dupa ce a fost intrebat, din nou, in ședința, de consilierii locali despre situația de la Generala… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

