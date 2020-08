De la începutul epidemiei, peste 15.000 de prahoveni au efectuat test de coronavirus N. Dumitrescu Dupa cateva zile in care se credea ca, in Prahova, numarul persoanelor infectate cu noul virus a inceput sa scada, datele oficiale anunțate ieri au spulberat aceste previziuni. Potrivit Instituției Prefectului Prahova, de la inceputul epidemiei, la nivelul județului Prahova, au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-CoV-2 un numar de 2.373 de persoane, fața de ziua precedenta alți 102 prahoveni fiind depistați cu aceasta boala, astfel ca Prahova a revenit pe primul loc pe lista județelor cu cele mai multe noi cazuri. Totodata, conform ultimelor date, au fost testați 15.247… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

