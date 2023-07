Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 289 de copii si-au pierdut viata in primele sase luni ale acestui an in incercarea de a traversa Mediterana pentru a ajunge in Europa, numar in crestere puternica, a anuntat vineri ONU, potrivit AFP. Acest numar este dublu fata de cel din primul semestru din 2022, a precizat Fondul Natiunilor…

- Primele șase luni ale anului au venit cu peste 160.000 de oferte noi de joburi postate de angajatori, nivel similar cu aceeași perioada a anului trecut. Retailul și serviciile ocupa, ca de fiecare data, primele doua locuri ale clasamentului celor mai activi angajatori, insa, odata cu apropierea verii,…

- Care este mijlocul de transport preferat al romanilor? Numarul pasagerilor care calatoresc cu trenul a crescut in primul trimestru din 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Potrivit unei analize, in primele trei luni ale anului 2023, transportul rutier a fost preferat de cele mai multe…

- Liderii in securitate fac previziuni fierbinți cu privire la soarta Rusiei, dupa atacul lui Evgheni Prigojin. CITESTE SI DNA face un bilanț interesant: '57 de inculpati au fost condamnati definitiv in aprilie si mai in dosare de coruptie' 11:40 392 Crește pericolul unui dezastru nuclear: ploaie de rachete…

- Liderul rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca ar avea informatii ca seful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, despre care s-a spus ca ar fi fost grav ranit, s-ar afla in strainatate, relateaza agentiile ruse de presa.Intrebat, la o intalnire cu jurnalisti si bloggeri…

- Specialiștii in meteorologie vin cu noi vești in privința temperaturilor din urmatoarea perioada, in Europa! Meteorologii susțin ca in unele țari se vor inregistra 40 de grade Celsius , in timp ce in alte regiuni se apropie ciclonul polar. Despre ce zone este vorba și cum va fi vremea in urmatoarea…