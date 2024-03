George Copos, fost patron timp de doua decenii la Rapid și unul dintre cei mai importanți oameni din stat in Guvernul Tariceanu, nici nu vrea sa mai auda de fotbal, afacerea care i-a adus faima de „Berlusconi”, dar l-a bagat și in pușcarie. George Copos (in varsta de 70 de ani) a investit peste 30 de milioane de euro la Rapid, printre altele a schimbat statutul Rapidului și a facut baza ProRapid, dar chiar și așa a decis sa o rupa definitiv de fotbal, marea lui dragoste. Ramane un rapidist convins pe mai departe. Grigore Sichitiu, fost conducator la Rapid și apropiat al lui George Copos, a confirmat…