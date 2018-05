Stiri pe aceeasi tema

- Google anunta ca a ajuns la un acord cu cei mai mari operatori de telefonie din lume, printre care și Orange, Telekom si Vodafone din Romania, care vor suporta tehnologia sa — Chat — ca inlocuitor pentru mesajele text clasice (SMS).

- Google a dezvoltat tehnologia numita RCS (Rich Communication Services), menita sa ia locului SMS-ului. Aceasta se va numit simplu, Chat, iar Google s-a concentrat pe convingerea dezvoltatorilor software si a operatorilor pentru a o adopta ca standard universal, scrie News.ro. Google a esuat in mai…

- RCS&RDS, compania controlata de catre Zoltan Teszari, a ajuns printre cele mai importante din Romania și se pare ca nu se va opri pana va deveni lider.Grupul Digi Communications are in plan investitii de pana la 240 de milioane de euro in acest an și nu numai. Teszari pregatește o lovitura…

- Google a negociat si convins cei mai mari operatori de telefonie sa suporte Chat, iar acestia sunt asteptati sa lanseze suportul necesar pana la finele acestui an. Pe lista celor 55 de operatori care s-au inrolat se numara Orange, Telekom si Vodafone.

- "In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- Arbitrul telecom (ANCOM) a primit si solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicati electronice si servicii postale, in crestere cu aproape 25% fata de anul 2016, relatia contractuala cu furnizorul de comunicatii fiind principala nemultumire. Potrivit ANCOM, reclamatiile…