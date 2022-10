De la Criza rachetelor la „Armaghedonul” insinuat de Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ramane consecventa si nu va renunta la angajamentul sau consecvent fata de neproliferarea nucleara, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la intalnirea sa cu directorul general al Agențiri Internaționale pentru Energie Atomica, AIEA, Rafael Grossi, informeaza Rador. Fii la curent…

- Mai multe rachete rusești au lovit, luni dimineața, capitala ucraineana Kiev. Imagini cu rachetele rusești lovind ținte civile in Kiev au devenit virale pe rețelele de socializare. Armata ucraineana a acuzat, luni, Rusia ca a tras 75 de rachete, iar presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…

- Președintele american Joe Biden a declarat, joi, la New York, ca amenințarea președintelui rus Vladimir Putin de a folosi arme nucleare pun lumea in pericol de Armaghedon pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece, adaugand ca Washingtonul „incearca sa…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat miercuri ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, cea mai mare din Europa, va functiona sub supravegherea agentiilor ruse de profil, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anexat oficial regiunea Zaporojie la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza agentia…

- Șeful organismului de supraveghere nucleara al ONU, Rafael Grossi, a declarat ca echipa sa a reușit sa adune „multe” informații in decurs cateva ore, in timpul vizitei de joi de la centrala nucleara din Zaporojie, relateaza CNN . Grossi le-a spus reporterilor, intr-o inregistrare video difuzata de agenția…

- Oficiali instalati de Rusia in Ucraina au anuntat luni ca o racheta ucraineana a lovit un depozit de combustibil de la centrala nucleara Zaporojie, facand o gaura in acoperis, a informat agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters. Vladimir Rogov, membru al administratiei sustinute de rusi in…

- Orice misiune intreprinsa de agentia nucleara a ONU pentru a inspecta centrala nucleara Zaporojie din Ucraina nu poate trece prin capitala Kiev deoarece este prea periculos, a declarat marti un diplomat rus citat de agentiile de presa de la Moscova, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Fii…

- Grupul țarilor cele mai industrializate – G7 a acuzat miercuri Moscova ca ”pune in pericol” intreaga regiune din jurul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupata de trupele ruse, și cere restituirea respectivei centrale catre autoritațile ucrainene. ”Noi cerem ca Rusia sa predea imediat proprietarului…