De la cei mari la cei mici

Seniorii Politehnicii au un test la Botosani, juniorii merg mai bine ca anul trecut Politehnica Iasi a revenit aseara la pregatire, dupa ziua libera primita luni. Antrenorul Costel Enache a stabilit un program intens in aceasta saptamana, in care campionatul este intrerupt. In urmatoarele trei zile echipa va avea patru antrenamente (doua joi), iar sambata este prevazuta disputarea unui meci amical, la Botosani, cu echipa locala FC. Confruntarea cu singura grupare de prima liga ramasa in Moldova a fost confirmata oficial luni seara, dupa mai multe discutii purtate intre parti. Conform oficialilor…