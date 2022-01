Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite își vor spori prezența armata în țarile NATO de pe flancul de est, precum Polonia și România, daca Rusia va trimite mai multe forțe în Ucraina, a declarat miercuri președintele Joe Biden, scrie DefenseOne.com. Biden a respins ideea ca administrația sa ar…

- Productia industriala a crescut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2021, Romania fiind printre statele membre unde productia industriala a crescut de la o luna la alta, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica…

- Ajutor de MINIMIMS 2022, pentru producția de usturoi: Criteriile de eligibilitate Ajutor de MINIMIMS 2022, subvenție pentru productia autohtona de usturoi: Criteriile de eligibilitate In anul 2022, cultivatorii autohtoni de usturoi vor putea primi un sprijin de maximum 3.000 euro/hectar printr-o schema…

- Judetul Olt are cei mai multi legumicultori inscrisi in programul de sustinere a productiei de legume cultivate in spatii protejate, fiind inregistrate 4.370 de cereri. Numai ca, ulterior, nu toți solicitanții au mai putut depune documentele justificative pentru a incasa subvenția de 2.210 euro/1.000…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat duminica aceasta ca este gata sa ajute la solutionarea crizei migrantilor ilegali de la granita dintre Belarus si Polonia, a relatat agentia de presa RIA, care a citat un interviu acordat de liderul de la Kremlin televiziunii de stat, informeaza Reuters.…

- Productia de porumb boabe obtinuta de pe 1,529 milioane hectare – aproape 60% din suprafata insamantata in primavara – a depasit 8,4 milioane de tone, in timp ce recolta de floarea-soarelui totalizeaza 2,97 milioane de tone de pe 97% din suprafata recoltata, respectiv 1,21 milioane hectare, potrivit…

- Productia de porumb boabe obtinuta de pe 1,529 milioane hectare – aproape 60% din suprafata insamantata in primavara – a depasit 8,4 milioane de tone, in timp ce recolta de floarea-soarelui totalizeaza 2,97 milioane de tone de pe 97% din suprafata recoltata, respectiv 1,21 milioane hectare, potrivit…

- Care este trucul util și simplu care te va ajuta sa dublezi producția de nuci? Trebuie sa ai grija sa pui ceva anume la baza pomului. Acest lucru trebuie repetat in fiecare primavara. Ce trebuie sa faci? Truc util pentru gradina: ce te ajuta sa dublezi producția de nuci? Gradina ta trebuie ingrijita…