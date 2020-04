Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti dupa tiruri de rachete ale "aviatiei israeliene" impotriva unor tinte din centrul Siriei, a transmis agentia oficiala de presa siriana Sana, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Agentia nu a precizat natura pozitiilor vizate in cursul…

- O parte a raspunsului la intreabrea, de ce unii oameni sunt mai capabili sa lupte impotriva gripei decat alții, a fost descifrata de oamenii de știința americani, care spun ca aceasta lupta este legata de prima tulpina de gripa pe care o intalnim in copilarie, potrivit 360medical.ro.Capacitatea…

- Mai multe state de pe trei continente au raportat vineri descoperirea primelor cazuri de infectie cu coronavirus, pe masura ce lumea se pregateste pentru o pandemie iar investitorii renunta la actiuni in asteptarea unei recesiuni globale, transmite Reuters. Panica provocata de coronavirus…

- Guvernul bulgar a alocat joi 10,4 milioane de leva (5,78 milioane de dolari SUA) pentru achizitionarea a 14.000 de rachete anti-grindina, a anuntat cabinetul intr-un comunicat, relateaza Xinhua.Numarul a fost stabilit pe baza datelor din anii anteriori si a tendintei de crestere a puterii…

- Armata israeliana a revendicat luni o serie de lovituri aeriene impotriva unor "pozitii" ale Jihadului Islamic in Siria, care au facut doi morti, dupa tiruri de rachete din Gaza ale acestui grup armat islamist, informeaza France Presse. Doi combatanti ai Jihadului Islamic au fost ucisi…

- Cercetatorii din Canada sustin ca nou-descoperitul antibiotic - carbomicina - ar putea fi un ''candidat clinic promitator'' in misiunea gasirii unei solutii pentru problema in crestere a microbilor care devin rezistenti la antibiotice. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), rezistenta la…

- Alegerile prezidentiale din 2020 sunt privite drept oportunitate pentru lansarea unui candidat unionist (Octavian Ticu), care insa dispune de un sprijin public inferior popularitatii lui Igor Dodon sau al Maiei Sandu, scrie politologul Dionis Cenusa intr-un nou articol de analiza pentru Agentia IPN.