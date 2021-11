Peste 41.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, a anunțat marți CNCAV. Dintre aceștia, mai puțin de 10.000 au primit prima doza de vaccin. Din cele 41.562 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 9.531 au primit prima doza de vaccin, 12.891 pe cea de-a doua, iar 19.140 au primit a treia doza. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 15 reacții adverse, iar numarul celor raportate de la inceputul campaniei de vaccinare a ajuns la 19.428. CNCAV a precizat ca 205 reacții adverse sunt in curs de investigare. In total, aproape 8 milioane de persoane s-au vaccinat de la inceputul…