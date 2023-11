Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de distributie a energiei electrice ar putea creste cu 6% de la 1 ianuarie, a declarat, luni, Gabriel Andronache, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), relateaza Agerpres. Efectul asupra majoritații clienților va fi nul pentru ca este acoperit…

- Tarifele de distribuție a energiei electrice ar putea creste cu 6% de la 1 ianuarie, a declarat Gabriel Andronache, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Am avut mai multe discutii cu distribuitorii. Din punctul lor de vedere sunt mai multe solicitari pentru…

- Tarife mai mari pentru distribuția energiei electrice de la 1 ianuarie. Majorarea, estimata la 6% Tarife mai mari pentru distribuția energiei electrice de la 1 ianuarie. Majorarea, estimata la 6% Gabriel Andronache, vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE),…

- Tarifele de distributie a energiei electrice ar putea creste cu 6% de la 1 ianuarie, a declarat, luni, Gabriel Andronache, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). “Am avut mai multe discutii cu distribuitorii. Din punctul lor de vedere sunt mai multe solicitari…

- Tarifele de distributie a energiei electrice ar putea creste cu 6% de la 1 ianuarie, a declarat, luni, Gabriel Andronache, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit Agerpres."Am avut mai multe discutii cu distribuitorii. Din punctul lor de vedere…

- Urmatorul proiect Casa Verde fotovoltaice ar putea fi impreuna cu capacitate de stocare, astfel incat sa nu se mai creeze o presiune pe sistemul de distributie, iar distribuitorii sa fie nevoiti sa faca intariri si extinderi, care se vor reflecta in tarif, a declarat, luni, Gabriel Andronache, vicepresedintele…

- Preturi subventionate la gaze naturale si la energie electrica, timp de inca un an si jumatate: Cat vor plati romanii Preturi subventionate la gaze naturale si la energie electrica, timp de inca un an si jumatate: Cat vor plati romanii Preturile la gazele naturale si energie electrica vor ramane plafonate…

- Cresterea numarului de prosumatori pune presiune pe sistemul de distributie, in conditiile in care cei mai multi prosumatori au capacitati care depasesc cu mult consumul propriu, a declarat marti Gabriel Andronache, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).