Halloween este o tradiție nereligioasa occidentala pe care societatea romaneasca a imbrațișat-o de ani buni, iar mulți comercianți au transformat-o in prilej de a obține un profit considerabil. Nici politicienii nu mai sunt de mulți ani straini de Halloween, identificand in aceasta tradiție o noua modalitate de a mai atrage cațiva simpatizanți. Oricum, chiar cu mulți ani inainte ca aceasta tradiție sa fie promovata in Romania, politicienii de pe aceste meleaguri erau obișnuiți sa afișeze tot felul de “maști” in aparițiile lor publice. In acest weekend nu am mai avut petreceri de Halloween, nici…