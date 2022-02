Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a cerut Romaniei noi procurori europeni. Ministerul Justiției a anunțat, joi, ca incepe selecția a inca 13 procurori europeni delegați in Romania. Parchetul European EPPO are doar 7 procurori delegați in Romania, selectați in baza…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curți de Casație și Justiție a venit, miercuri, cu o serie de precizari, dupa boicotul de marți de la Consiliul Superior al Magistraturii, cand șapte dintre membrii, procurori și judecatori, au blocat ședința de plen, impiedicand astfel inlocuirea unui reprezentant al…

- Boicotul ședinței de plen de marți a Consiliului Superior al Magistraturii a fost coordonat de Cristian Ban, in spatele caruia s-au aliniat procurorii Tatiana Toader și Florin Deac, dar și judecatorii Andrea Chiș, Mihai Andrei Balan, Gabriela Baltag și Evelina Oprina. Liderul oponenților, Cristian Ban…

- 7 membri CSM, printre care judecatorii Andrea Chiș, Mihai Andrei Balan, Gabriela Baltag, Evelina Oprina și procurorii Tatiana Toader, Florin Deac și Cristian Ban au refuzat sa participe la ședința plenului in semn de protest fața de desemnarea judecatorului Bogdan Mateescu ca președinte interimar. In…

- Procurorii DNA Constanța au dispus reținerea pentru 24 de ore a directorului general adjunct al Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA), Bogdan Dumitru Dumitrașcu, pentru luare de mita. Acesta ar fi pretins de la o persoana 2.000 euro pentru a o angaja pe fiica acesteia in cadrul…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi are in lucru peste 400 de anchete, din toate statele membre, inclusiv din Romania, conform declarațiilor facute de de procurorii romani din EPPO pentru Europa Libera. Parchetul European a inregistrat, in primele 5 luni și jumatate de activitate, peste…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa respinga definitiv acțiunea intentata de Laura Codruța Kovesi, fosta șefa DNA, impotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care nu i-a acordat gradul profesional de Parchet General. Minuta ICCJ: “Admite recursul declarat de paratul Consiliul…

