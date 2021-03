De politica fiscala, care trebuie sa fie un semnal pentru guverne sa nu amane masurile lor de stimulare economica in urma pandemiei de coronavirus, a subliniat economistul sef al BCE, Philip Lane. “Este esential ca politica fiscala sa sprijine capacitatea productiva a firmelor, sa asigure o redresare a economiei in timp util si sa ajute […] The post De cine depinde redresarea zonei euro? first appeared on Ziarul National .