Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul echipei FCSB, George Becali, a anuntat ca va merge duminica pe Calea Victoriei, cu preoti, sa sfinteasca traseul pe care se va desfasura marsul Bucharest Pride. „Nu ne putem opune. Ce putem face noi? Cand ei fac un mars, nu protestam, ca ei sunt liberi sa faca ce vor. Si noi suntem liberi…

- George Becali, finantatorul FCSB, spune ca va merge impreuna cu preoții sa sfințeasca, duminica, Calea Victoriei, adica traseul pe care se desfasoara, sambata, marsul Bucharest Pride. „Nu ne putem opune. Ce putem face noi? Cand ei fac un mars, nu protestam, ca ei sunt liberi sa faca ce vor. Si noi suntem…

- Finantatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca va merge duminica pe Calea Victoriei, cu preoti, sa sfinteasca traseul pe care se va desfasura marsul Bucharest Pride, relateaza Agerpres. „Nu ne putem opune. Ce putem face noi? Cand ei fac un mars, nu protestam, ca ei sunt liberi sa faca ce vor.…

- Inundații devastatoare in sud-vestul țarii, unde pagubele sunt foarte mari deja. Din pacate, și pentru marți specialiștii avertizeaza ca șuvoaiele de apa se vor revarsa in alte zeci de localitați. La acest moment, sunt in vigoare, pentru prima data in acest an, coduri roșii pentru inundații și ploi…