De ce vine Jens Stoltenberg în România Jens Stoltenberg, Secretarul general al NATO , efectueaza o vizita in țara noastra Romania, in perioada 28-30 noiembrie. Mulți dintre romani se intreaba care este motivul, de ce vine Jens Stoltenberg in Romania. Jens Stoltenberg vine in țara noastra pentru a conduce reuniunea de la București a miniștrilor de externe din statele Alianței, dupa cum arata un comunicat transmis vineri. Inaltul oficial nord-atlantic se intalnește luni in Romania cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Marți are programata o intrevedere cu președintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va organiza prima ministeriala NATO, la sfarșitul lunii noiembrie. Evenimentul va avea loc in prezența lui Jens Stoltenberg - secretarul general al NATO și a unor oficiali din Ucraina. Aceasta este cea mai importanta reuniune in contextul actual, cu razboi la granița. Romania a mai gazduit o…

- NATO este alaturi de Ucraina in fata agresiunii ruse si o va sprijini in continuare, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Bruxelles, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza Agerpres . Jens Stoltenberg a precizat ca se așteapta ca acest sprijin sa fie reconfirmat…

- Marea Neagra a devenit un centru de gravitatie pentru politicile pe care Alianta Nord Atlantica le dezvolta. Razboiul inceput de Rusia in Ucraina a readus in discutie ideea unei strategii dedicate acestei zone. In jurul Marii Negre sunt 3 tari NATO, dar si doua state partenere, Ucraina si Georgia, iar…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri, la 8,17 % de la 8,15%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR…

- La inceputul anilor ’60, un cercetator polonez a facut o descoperire importanta in timp ce investiga arhiva ”Marx si Engels”, care era depozitata la Institutul International de Istorie Sociala din Amsterdam. In cateva dosare nestudiate pana atunci au fost gasite insemnari ale filosofului si istoricului…

- O intalnire de saptamana trecuta cu mediul de afaceri a oferit ocazia pentru trei discursuri pline de platitudini din partea a trei reprezentanți cu funcții in statul roman. De la Cotroceni, Palatul Victoria sau Ministerul Economiei, oamenii de afaceri nu au putut auzi decat vorbe goale, nimic concret,…

- Excedentul comercial al Norvegiei a crescut la un nou record in august, alimentat de creșterea prețurilor la gaze, țara nordica fiind acum cel mai mare furnizor european dupa ce Rusia a redus exporturile, potrivit unor noi date publicate joi. Datele vin in contextul in care creșterea prețurilor la gaze…

- NATO si SUA isi semnaleaza intentia de a-si spori prezenta in Arctica, in contextul activitatii militare tot mai intense a Rusiei in propriile regiuni arctice, relateaza DPA. „NATO trebuie sa isi creasca prezenta in Arctica”, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg,…