Decizia apartine pilotilor, care nu aterizeaza daca nu vad pista, oricat de bun ar fi echipamentul de dirijare. Orice cursa aeriana are in planul de zbor un aeroport de rezerva. Explicatiile ne-au fost oferite de cei de la aerogara ieseana. „Echipamentele de dirijare a aeronavelor la apropiere si aterizare (ILS, Instrument Landing System), precum si sistemul de balizaj de la Aeroportul Iasi au nivelul tehnic optim, functioneaza corect si nu necesita investitii suplimentare", am aflat de la conducerea aerogarii, dupa ce un avion a preferat sa aterizeze la Suceava din cauza cetii care invaluia…