Stiri pe aceeasi tema

- De ce trebuie sa tii hainele in apa cu sare inainte de a le pune in masina de spalat? Sarea are proprietati deosebite pentru a usura munca gospodinelor, mai ales cand vine vorba despre curatarea pieselor vestimentare. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…

- Mihai Bendeac a anunțat intr-o postare pe Instagram ca și-a cumparat mașina. Actorul a preferat un anumit model și o anumita marca. Actorul a renunțat la vechiul Land Rover pentru un alt model. Actorul a vorbit despre cat de grea a fost desparțirea de vechiul autovehicul, pe care l-a comparat cu o soție,…

- Un vanator de trofee prolific, care a ucis lei, girafe si elefanti in Africa de Sud a fost impuscat mortal, dupa ce masina in care se afla s-a stricat, scrie DailyMail. Riaan Naude, in varsta de 55 de ani, conducea compania Pro Hunt Africa(Pro Vanatoare Africa) care se lauda cu „vanatoarea ecologica"…

- Probabil cel mai important lucru pe care trebuie sa-l facem, inainte sa punem rufele la mașina de spalat, este sa separam cele albe de cele colorate și negre. Astfel, ne asiguram ca articolele noastre vestimentare nu se vor pata. In cazul in care uiți sa faci acest lucru, iata cateva trucuri geniale…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autovehicul marca Volkswagen, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Bulgaria in aceeasi zi.

- Liviu Varciu a facut mari eforturi pentru a-i asigura fiicei sale un viitor bun. Actorul i-a cumparat Carminei apartament in București, dar și mașina. Carmina este studenta la Jurnalism și de curand s-a mutat in București. Fiica lui Liviu Varciu nu a locuit in aceasta perioada cu tatal ei, ci a preferat…

- V-ați gandit vreodata sa va refinanțați imprumutul? Din fericire, soluția de refinanțare a imprumutului pentru nevoi personale este simplu de utilizat și cea mai mare parte a activitații se poate face online. Cu toate acestea, merita refinanțarea? Haideți sa aruncam o privire și sa vedem. Refinanțarea…

- Vrei sa știi cum se pot curața rufele patate sau murdare? Sunt cateva trucuri simple la care poți apela folosind produse naturale pe care sa le pui in mașina de spalat. Hainele raman in stare perfecta, iar tu economisești timp. Un ingredient pe care il poți folosi este spirtul, iar motivul este unul…