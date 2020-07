De ce transferul DATELOR europenilor peste Ocean este ilegal

Stiri pe aceeasi tema

- Giganții americani ai internetului au primit o noua lovitura dura in razboiul cu Comisia Europeana. Curtea de Justiție din Luxembourg a decis ca marile companii de peste ocean nu mai pot transfera datele personale ale cetațenilor europeni in Statele Unite, ceea ce va avea un impact

- Platforma YouTube a Google nu este obligata sa predea adrese de e-mail sau de IP ale utilizatorilor care incarca filme ilegal, a stabilit joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), precizand ca trebuie sa existe un echilibru intre protejarea datelor si drepturile de autor, relateaza Reuters.Citește…

- O ancheta judiciara cu privire la gestionarea crizei COVID-19 in Franta va fi declansata impotriva fostului premier Edouard Philippe si fostilor ministri ai sanatatii Olivier Veran si Agnes Buzyn, a anuntat vineri procurorul general de pe langa Curtea de Casatie, Francois Molins, informeaza AFP.…

- Zilele trecute, un grefier de la Curtea de Apel Alba a fost depistat cu coronavirus și a imbolnavit mai multe persoane, intre care și un judecator. Acesta a ieșit pozitiv miercuri seara, in urma testarii, ceea ce a alertat casa de avocatura clujeana „Lapșan & Partners”, pentru ca soția magistratului…

- Mașinile inmatriculate trebuie sa aiba asigurare RCA chiar daca sunt ținute numai in curte. Cei care au mașini inmatriculate funcționale sunt obligați sa incheie o asigurare de raspundere civila chiar daca nu mai vor sa le conduca și le țin parcate in curte sau in garaj, au decis judecatorii Curții…