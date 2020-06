Motivele pentru care femeile fac o schimbare atat de drastica in aspectul lor fizic este uluitor. Nu doar femeile de rand renunța la podoaba capilara. Dar nici vedete nu simt nicio remușcare sa-și rada parul din cap. Desigur, fenomentul nu e nou. Celebritați precum Sinead O’Connor sau Jessie J au preferat parul foarte scurt. Capul... Read More Post-ul De ce tot mai multe femei renunța la par și se rad in cap apare prima data in TaBu .