Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, s-a adresat cu un mesaj catre cetațenii Republicii Moldova inainte de Summitul Comunitații Politice Europene, ce va avea loc in țara noastra pe 1 iunie. De asemenea, Metsola a reiterat din nou ca țara noastra nu este singura. „Uniunea Europeana…

- Europarlamentul Victor Negrescu a declarat duminica, ca mesajul puternic pro-european transmis de cetatenii din Republica Moldova indica nevoia de a accelera procesul de integrare si faptul ca Romania este cel mai mare sustinator si garantul parcursului european al Republicii Moldova. CITESTE…

- Acest acord le va permite promotorilor de proiecte din Republica Moldova sa solicite finantare din partea UE pentru proiecte de interes comun in domeniul transporturilor, al energiei si in domeniul digital, care vizeaza imbunatatirea conectivitatii acestei tari cu vecinii sai din UE, arata comunicatul…

- Mai mult de jumatate dintre romani (54%) nu ar sustine o eventuala unire a Romaniei cu Republica Moldova „la un moment dat, in viitor”, iar 31% ar vota „pentru” la un eventual referendum pentru unire, releva sondajul de opinie „Sentimentul unionist in Romania; anticipand viitorul” dat publicitatii,…

- Miniștrii de externe europeni au adoptat o serie de decizii concrete, la propunerea Romaniei, prin care oligarhi ai Republicii Moldova care au incercat, la comanda si cu finanțarea Rusiei, sa destabilizeze statul vecin vor fi sancționați prin interdicții de calatorie sau inghețarea conturilor. „Este…

- Consiliul Suprem de Aparare a Romaniei s-a reunit marți dimineața, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pentru a discuta situatia de securitate din regiunea Marii Negre, dar și despre amenințarile Rusiei la adresa Republicii Moldova. Membrii Consiliului au…

- „Ma bucur in mod deosebit ca avem prilejul acestei intrevederi aici la Bucuresti. In centrul discutiilor noastre s-a aflat situatia dificila in care se afla in prezent Republica Moldova. Permiti-mi sa va spun foarte clar de la inceput - Moldova face parte din familia noastra europeana, in vara i-am…

- Romania trebuie sa ajute in continuate refugiatii din Ucraina cred 64- dintre participantii la un sondaj realizat de Avangarde. Cand vine vorba, insa, de ajutorarea Ucrainei cu arme si munitie, 64- dintre respondenti cred ca Romania nu ar trebui sa sprijine militar Ucraina. 64- dintre participantii…