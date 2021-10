Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o calatorie extraordinara pe patru continente, un transport special de vaccinuri AstraZeneca impotriva COVID-19 a ajuns miercuri la baza britanica Rothera din Antarctica, la Polul Sud, unde se afla un grup de cercetatori, relateaza AFP. Transportul, care va permite vaccinarea celor 23…

- Dupa o calatorie extraordinara pe patru continente, un transport special de vaccinuri AstraZeneca impotriva COVID-19 a ajuns miercuri la baza britanica Rothera din Antarctica, la Polul Sud, unde se afla un grup de cercetatori.

- Premierul Florin Citu s-a alaturat campaniei de adoptie a animalelor fara stapan si va incuraja primarii si consiliile judetene sa faca front comun pentru a ajuta animalele din adaposturi, anunta reprezentantii ONG-ului Agent Green. Premierul s-a fotografiat la Palatul Victoriei cu Silva, o catelusa…

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, responsabil pentru reprimarea violenta a protestelor de anul trecut împotriva sa, acuzat ca a fraudat alegerile prezidențiale, este sfidator într-un interviu acordat CNN, alternând între negarea faptelor și susținând ca lucrurile…

- Andrei Patache, 33 de ani, fundașul lui FC Botoșani, nu concepe sa piarda cu Dinamo (duminica, ora 19:00). „In ultimii ani am aratat ca suntem o echipa foarte buna si emitem pretentii an de an, la play-off. E un meci greu, in primul rand trebuie sa fim foarte bine montati, concentrati, nu trebuie sa…

- Se pare ca urșii au pus stapanire de-a binelea pe județul Harghita. Dupa ce mai mulți oameni au fost raniți sau chiar au decedat, cazurile de acest gen continua fara oprire. De data aceasta, un tanar in varsta de 25 de ani a dat nas in nas cu ursul, iar acum este in stare destul de grava, la spital.…

- Cainii vagabonzi au fost sterilizați in proporție de 90%, susțin reprezentanții Primariei Timișoara. Pentru cainii care au stapan, au fost, de asemenea, organizate acțiuni de sterilizare gratuita in Timișoara, iar la ultima astfel de acțiune au fost doar 25 de solicitari. Ca urmare, Primaria Timișoara…

- Racheta RS-28 Sarmat , denumita și ”Satan II”, este capabila sa transporte o ogiva multipla, cu greutatea de pana la 10 tone, in orice punct al globului, atat pe la Polul Nord, cat și pe la Polul Sud. O sursa din Complexul Militar Industrial al Rusiei, citata de agenția de presa Tass a informat, miercuri,…