De ce sunt banii romanilor din strainatate vitali pentru economia tarii noastre

- Cetatenii care aleg sa-si petreaca minivacanta de Sf. Maria in strainatate sunt sfatuiti sa se informeze din timp cu privire la legislatia tarii respective, la procurarea adreselor, telefoanelor ambasadelor sau consulatelor tarii noastre din statele respective - informatii puse la dispozitie de Ministerul…

- Protestul din 10 august a starnit numeroase controverse. Tema principala este daca au sau nu "dreptul" romanii plecati din tara sa emita pretentii cu privire la deciziile care se iau la Bucuresti. Argumentele contra sunt legate de faptul ca...

- In perioada ianuarie - mai 2018 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde de euro, comparativ cu 2,606 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2017, informeaza Banca Naționala a Romaniei (BNR).In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai…

- Investitiile straine directe au crescut cu 24,6% in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,493 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri, informeaza AGERPRES . “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Investitiile straine directe au crescut cu 24,6% in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,493 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.493…

- 'Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1.493 milioane euro (comparativ cu 1.198 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2017), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1.945 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza coaliția de guvernare PSD-ALDE pentru incompetența, minciuna și tentativa de furt din banii privați ai romanilor, considerand ca, dupa ce au inșelat populația cu promisiuni fantastice, nu mai știu ce masuri disperate sa mai ia, riscand sa bage economia in recesiune…

- Oficialii Nidec Corporation, cu 110.000 angajati in lume si cu o firma inclusiv in Dambovita, explica Guvernului ca sub actuala forma de acordare a subventiilor vor fi atrase in Romania doar firme mari, cele mici si mijlocii urmand sa ramana pe afara.