- In aprilie anul trecut, unul din cele mai importante complexe rezidențiale din Capitala iși schimba structura de conducere, noul CEO fiind anunțat in persoana lui Ozan Tuncer. Proiectul imobiliar din Capitala, de altfel unul din cele mai mari, incepand din acest an, conform noului CEO, va beneficia…

- ”Construirea celui mai mare parc fotovoltaic din Europa, o investiție de 800 milioane de euro va incepe in aceasta vara, in zona Pilu – Graniceri, iar proiectul va fi insoțit de o a doua investiție, de aproximativ 200 milioane de euro, intr-o unitate de stocare a energiei, tot cea mai mare de pe continent.…

- ”Peste 4 milioane de euro investesc in total Opus Land, dezvoltatorul Cosmopolis si reteaua Sweat, in wellness club-ul ce va fi inaugurat in ultimul trimestru din acest an in cadrul Cosmopolis Plaza. Cu o suprafata de 2.500 mp, wellness club-ul Sweat din Cosmopolis Plaza va fi cel mai mare din reteaua…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii proiectului "Elaborare PUZ – Modificare zona funcționala, reparcelare terenuri și stabilire reglementari urbanistice pentru construire locuințe individuale, infrastructura…

- 12 milioane de euro au fost alocați pentru renovarea salii polivalente din București, banii fiind aprobați in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. N-avem bani pentru o noua sala polivalenta, la care bucureștenii viseaza de peste 10 ani, dar avem bani pentru renovarea actualei sali, ridicata…

- Cseke Atilla, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat trei contracte noi de finantare, in valoare totala nerambursabila de 1.952.302,99 de lei, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.…

- Investiție in valoare de 11 milioane de lei, finanțata prin programul Anghel Saligny, pentru care ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat contractul de finanțare „Etapa a II a inființare sistem de canalizare”. Lungimea rețelei ce o sa fie realizata este de aproximativ 7 kilometri, cu un numar…

- Primaria Capitalei a obținut o finanțare nerambursabila de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in valoare totala de peste 242 de milioane de lei pentru modernizarea a 30 km de rețea de termoficare din Capitala, anunța luni Nicu