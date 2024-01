Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa, ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu, și-a anunțat demisia din funcție. Motivul invocat a fost necesitatea unei pauze, insa Popescu a asigurat ca va continua sa sprijine eforturile președintei Maia Sandu și a echipei de guvernare in drumul catre aderarea Republicii…

- Guvernul de la Chișinau a fost solicitat de Federația Rusa in legatura cu ținerea pe teritoriul moldovean a alegerilor prezidențiale ruse din 15-17 martie. Pana la aceasta ora Republica Moldova nu a dat niciun raspuns, transmite Radio Europa Libera.„Solicitarea este in prezent in proces de examinare,…

- Igor Grosu, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, a precizat ca el crede ca populația susține aderarea la Uniunea Europeana, iar referendumul propus de președinta Maia Sandu ar inlatura in cele din urma speculațiile privind poziționarile politice ale moldovenilor, potrivit publicației de peste…

- Pregatirea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a inceput din aceasta dimineața, prin stabilirea unei agende ambițioase de progres ale țarii noastre pe principalele capitole, impreuna cu Comisia Europeana, a declarat la Bruxelles, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu.…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova: „Decizia de astazi a Consiliului European de a incepe negocierile de aderare la Uniunea Europeana cu Republica Moldova și Ucraina este cea mai importanta decizie pentru…

- Republica Moldova a indeplinit 94 la suta din condiționalitațile Comisiei Europene pentru a fi deschise negocierile de aderare cu Uniunea Europeana, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Potrivit lui, din iunie pina in octombrie, autoritațile de la Chișinau au…

- Constatarile de la Bruxelles arata ca Republica Moldova are cea mai buna dinamica de reforme dintre țarile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta astazi de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, in cadrul unei conferințe de…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan declara ca Executivul de la Bruxelles va anunta miercuri daca recomanda inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, iar in cazul unui aviz pozitiv al Comisiei, Consiliul European va trebui sa ia o decizie finala in acest sens la…