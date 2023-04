Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de Paște a inceput cu soare stralucitor, dar in partea a doua a zilei, vremea se schimba. Sambata norii amenințatori au acoperit cerul la Gherla, a tunat și a picurat puțin. In schimb, la Chiuiești, in partea de nord a județului Cluj, a cazut grindina. In Moldova a cazut grindina in cantitați…

- Dupa ninsorile de la inceput de aprilie, o masa de aer cald se apropie de Romania, așa ca de Paște vremea se va incalzi. In stațiunile montane, termometrele vor arata 15 grade, in timp ce la campie vor fi chiar și 25 de grade Celsius. Elena Mateescu, director ANM, a explicat la Digi24 de ce au loc aceste…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) s-a reunit, marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Cea mai importanta decizie luata aici este legata de achizitionarea avioanelor de ultima generație F-35. La discuții au participat și premierul Nicolae Ciuca, șefii celor…

- Mielul este unul dintre simbolurile de Paște, iar gospodinele aleg de fiecare data sa il gateasca. Pentru un creștini, mielul reprezinta faptul ca Iisus Hristos s-a sacrificat și a murit pe cruce. Iata in ce țari se respecta aceasta tradiție și cum a inceput!

- In ziua de 06 Aprilie 2023, la ora 06:38:24 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 11km, a transmis INFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 16km NV de Targu Jiu, 68km NE de Drobeta-Turnu Severin, 69km S de Hunedoara,…

- In tradiția populara, ouale de Paște sint considerate un simbol al regenerarii și al purificarii. Incondeierea oualor de Paște, este o tradiție straveche, de origine precreștina, practicata in Europa centrala și estica. Ouale incondeiate simbolizeaza sosirea primaverii și renașterea naturii. In tradiția…

- Luna martie este una dintre lunile cele mai bogate in traditii si superstitii, in Romania. Paharele de vin, baterea pamantului sau arderea uscaciunilor sunt doar cateva dintre acestea. Traditia crestina spune ca in ziua de 9 martie, ziua celor 40 de Mucenici, barbatii trebuie sa bea 40 de pahare cu…

- Noul proiect de an școlar 2023/2024 a fost recent in dezbatere publica cu toți factorii implicați, cadre didactice, elevi și parinți. In urma acestor dezbaterile privind structura anului școlar 2023/2024 s-a ajuns la un numitor comun asupra structurii anului școlar viitor, stabilindu-se și perioadele…