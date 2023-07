Alina Ion, managerul Spitalului „Sfantul Sava” din Pantelimon, a facut o cerere referitoare la medicii absolvenți de medicina, in contextul in care tot mai mulți aleg sa profeseze in strainatate. Ea susține ca aceștia ar trebui obligați sa lucreze in Romania, dupa terminarea studiilor, pentru o perioada minima egala cu durata rezidențiatului, respectiv perioada de specializare efectuata pe bani publici. De asemenea, Alina Ion solicita ca acești medici sa primeasca certificatul de bune practici pentru a practica medicina in strainatate doar dupa ce achita statului roman cheltuielile aferente școlarizarii…