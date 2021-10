Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, confirma ca școlile și gradinițele private pot chema elevii fizic la cursuri de luni, in mod legal. Acesta a declarat ca „Art. 8.1 (n.red. din Hotararea CNSU de vineri) care reglementeaza suspendarea prezenței fizice in scoli și gradinițe private nu a fost preluat…

- Un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), nu a fost preluat și in Hotararea de Guvern, ceea ce a produs...

- Școlile și gradinițele private ar putea ramane deschise. Articolul privind suspendarea cursurilor la privat nu apare in HG Un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), nu a fost preluat și in Hotararea…

- Școlile și gradinițele private pot ramane deschise pentru urmatoarele doua saptamani, in ciuda recomandarii specialiștilor de a le trece online sau in vacanța, cum se intampla in sistemul de stat. Un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia Comitetului Național…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a dezvaluit, duminica, ca articolul din decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) care stabilea suspendarea cursurilor cu prezența fizica in unitațile de invațamant private nu a mai fost transpuns in hotararea de guvern care stabilește masurile…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a prezentat miercuri, 29 septembrie, un scenariu in care functionarea scolilor sa nu mai depinda de incidența COVID, a informat Agerpres . Mai precis, dupa depasirea pragului de 6 infectari la mia de locuitori, doar clasele sau școlile in care sunt cazuri de coronavirus…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat joi, in contextul discuțiilor pentru inceperea noului an școlar, ca „nu vor exista niciun fel de restricții” pentru cei nevaccinați impotriva Covid-19, dar vor exista unele avantaje pentru cei vaccinați, fara a detalia care ar putea fi acestea. „Nu vor…

- ​​Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat joi, 19 august, intr-o conferința de presa, ca nu vor exista restricții pentru elevii sau profesorii nevaccinați impotriva COVID-19, odata cu reluarea școlilor, dar vor exista unele avantaje pentru cei vaccinați. El a mai precizat ca vineri dimineața…