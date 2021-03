De ce scandalul de hacking Microsoft - China pare să devină o criză globală ​La nici doua luni dupa uriașul scandal SolarWinds, un alt scandal de hacking pare sa afecteze multe zeci de mii companii, fiind vorba de o vulnerabilitate a soft-ului Exchange al Microsoft. Numarul de companii afectate crește de la zi la zi și scandalul capata, din mai multe motive, amploare globala. Este o alta criza de securitate informatica ce arata cât de fragile sunt rețelele moderne și cât de sofisticate pot fi atacurile finanțate cu bugete mari. Printre victime se numara și Autoritatea Bancara Europeana.



