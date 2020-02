Stiri pe aceeasi tema

- Sapte casatorii vor fi oficiate astazi, pe 14 februarie, de Ziua Indragostitilor, la Iasi. Romanii au sarbatorit Ziua Indragostitilor dupa model occidental, Valentine"s Day, pentru prima oara in urma cu 30 de ani, pe 14 februarie. Pana atunci inca se mai considera Dragobetele sarbatoarea iubirii, data…

- "A devenit deja o traditie ca in luna februarie, in care indragostitii sarbatoresc atat Valentine's Day cat si Dragobetele, semafoarele din Constanta sa fie in ton cu aceasta perioada. Astfel, de astazi Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban, a montat in locul luminii de culoare rosie…

- Milioane de oameni din intreaga lume vor sarbatori maine Ziua Indragostitilor, cunoscuta si ca Sfantul Valentin.Sunt inimioare peste tot, cadouri nenumarate pentru iubit și, daca nu vrei sa fii in rand cu lumea, ii poți face o surpriza orginala partenerului de viața.

- Cele mai frumoase mesaje și SMS-uri de 14 februarie, Ziua Indragostiților. Valentine's Day a devenit o sarbatoare tot mai populara și in Romania pentru indragostiți care aleg sa-și arate dragostea unul pentru celalalt prin mesaje, flori, cadouri și inimioare.

- Ziua indragostiților, Valentine's day sau ziua Sfantului Valentin, sarbatorita pe 14 februarie, are o poveste tulburatoare, ce implica o tradare, o execuție sangeroasa, o sfidare colosaa și, bineințeles, o poveste de dragoste impresionanta.

- Zeci de mii de flori sunt comandate anual pentru livrare de Valentine rsquo;s Day, mai mult de o treime fiind trandafiri. Anul acesta, prima comanda a fost plasata pe 15 ianuarie, iar in topul orașelor romantice conduc, alaturi de București, Iași, Constanța, Cluj-Napoca și Timișoara.

- E februarie si o noua goana dupa cadouri incepe: cadourile de Ziua Indragostitilor. Fie ca esti adeptul Valentine's Day, fie ca preferi Dragobete, e nevoie sa iti pui imaginatia la lucru pentru un cadou deosebit, pentru cel/cea drag/draga. Am stat la o discutie interesanta cu Elena…

- Hotelierii de la munte au pregatit deja pentru Valentine’s Day oferte cu cine romantice, mic dejun la pat sau petale de trandafiri presarati in camere. Sarbatoarea iubirii este intr-o zi de vineri, prin urmare hotelierii au pregatit sejururi pentru trei zile. Prețurile sunt in funcție de locație și…