De ce s-a ieftinit petrolul. Cel mai mare importator mondial agită piețele Prețul petrolului s-a prabușit luni la cel mai redus nivel din acest an, deoarece protestele de strada impotriva restricțiilor stricte Covid-19 din China, cel mai mare importator de țiței din lume, au alimentat ingrijorarea cu privire la perspectivele cererii de combustibil. In jurul orei 7:31 GMT, barilul Brent a scazut cu 2,43 dolari, sau 2,9%, […] The post De ce s-a ieftinit petrolul. Cel mai mare importator mondial agita piețele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

