Stiri pe aceeasi tema

- Primele luni din 2022 au venit la pachet cu probleme de sanatate pentru Liviu Varciu. La acel moment, prezentatorul TV marturisea ca și-a facut mai multe investigații și ca se simte bine. Chiar și așa, de curand, unii fani au vehiculat faptul ca Liviu Varciu ar fi bolnav, lucru transmis printr-o postare…

- O familie din Florida s-a reunit cu pisica lor iubita dupa șapte ani si totul datorita unui microcip. Capri a fost gasita de o alta familie care a decis sa o pastreze. Dupa ce și-au pierdut casa in timpul uraganului Ian, noii stapani au fost nevoiți sa o predea la un adapost. Aici, voluntarii i-au descoperit…

- Elena Udrea, mesaj pentru Delia. Fostul ministru al Turismului intervine, de dupa gratii, in scandalul conceperii unui copil, care s-a declanșat in jurul persoanei cantareței, dupa ce aceasta a declarat public ca nu-și dorește urmași. Mama de fata, politiciana i-a transmis subtil vedetei ca mai are…

- Pisicile sunt unele dintre cele mai intalnite animale de companie pe care oamenii la au fie la apartament, fie la casa. Chiar daca sunt doar animale, acestea incearca, deseori, sa transmita stapanilor diferite semne. Una dintre curiozitațile cele mai mari ale romanilor, cand vine vorba de frumoasele…

- Iubitorii de animale de companie ințeleg greu gesturile pe care acestea le fac. Ei bine, și pisicile fac cateva gesturi atunci cand vor sa-ți transmita ceva. Iata ce inseamna cand pisica sta pe tine!

- Pisicile sunt unele dintre animalele de companie preferate ale oamenilor. Felinele sunt pline de afecțiune și sunt extrem de jucaușe, mai ales la o varsta frageda. Acestea pot fi, din cand in cand, agresive, lucru care supara stapanului pisicii. Afla care este adevaratul motiv pentru care pisica ta…

- Pisicile par a fi mereu pline de secrete și oricat crezi ca le cunoști de bine, te poți trezi mereu cu intrebarea: „oare de ce face asta?!”. Spre exemplu, se știe faptul ca ea are obiceiul de a-și marca teritoriul oriunde in casa, insa te-ai intrebat de ce oare ea intra des in baie? Ce […] The post…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, acum aflata in penitenciarul de la Targșor, a ținut sa transmita un mesaj la moartea reginei Elizabeth a II-a. Udrea considera ca este un moment de cotitura pentru istoria omenirii și sa dea putere Monarhiei sa reziste in fața atacului neomarxist. Fii…