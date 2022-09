Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cautat de poliție dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani a fost gasit de politistii de frontiera in portbagajul unei masini, la Punctul de Trecere de la Nadlac, judetul Arad, informeaza News.ro. Autoturismul in care se ascundea barbatul este inmatriculat…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a declarat marti, intrebat despre pensiile speciale pentru primari, ca nu crede ca Romania isi permite acum acest lucru, precizand ca nici lui nu ii este usor, dar ca nu poate sustine un asemenea subiect cand sunt pensii in Romania sub o mie de lei, anunța news.ro.…

- Apel la 112 pentru ca nu iși gasea copilul și soția. O femeie și copilul sau s-au ascuns de soțul care o amenința cu bataia COȘMAR pentru o familie din Țara Moților: O femeie și copilul sau s-au ascuns de soțul care o amenința cu bataia La data de 27 august 2022, in jurul orei 11,40, in urma unui apel…

- Se intampla adesea sa nu putem rezista in fața cartofilor prajiți, chipsurilor și produselor de patiserie, insa știați ca dincolo de aportul caloric ridicat, aceste alimente pot conține substanțe periculoase? Printre ele se numara acrilamida, o substanța chimica care se

- Costel Dudau, un escroc specializat in cea mai veche inselatorie, in voga in Romania in perioada valutistilor de strada, a reusit sa uimeasca judecatorii din Sinaia cu talentul sau special.

- Invitata in emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV, Carmen Șerban a povestit atat despre viața ei profesionala, cat și despre cea personala. Ea a dezvaluit motivul pentru care nu are copii, dar a și lamurit zvonurile conform carora ea ar fi mama unei fetițe. Cantareața de muzica de petrecere spune…

- In adancuri, in zona litoralului romanesc, traiește cainele de mare. Acest pradator poate masura cel mult 1,7 metri lungime și poate atinge o greutate maxima de 15 kilograme. Cainele de mare traiește izolat, la adancimi de 50 – 100 de metri. El se hranește cu scrumbii, aterine, hamsii, guvizi, stavrizi,…

- Patrizia Paglieri a fost invitata in emisiunea online „In Oglinda”, moderata de jurnalistul Mihai Ghița, unde a facut dezvaluiri dureroase din trecut. Vedeta de la Kanal D a vorbit despre tatal fiului ei, pe care Francesco nu l-a cunoscut niciodata. In varsta de 58 de ani, vedeta de la „Dimineața cu…