De ce părinții nu înțeleg copiii adolescenți Conflictul dintre generații, bine cunoscuta revolta adolescentina și neințelegerile dintre parinți și copiii adolescenți, se pare ca sint de natura fiziologica. Problema nu consta doar in hormoni. Dar și in caracteristicile dezvoltarii creierului in perioada de pubertate. De exemplu, se pare ca cortexul prefrontal - zona responsabila de procesele decizionale, comportamentul social și asimilarea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

