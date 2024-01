Stiri pe aceeasi tema

- Lauren Canaday a fost in „moarte clinica” dupa ce inima i s-a oprit timp de 24 de minute inainte ca medicii sa o poata resuscita, scrie New York Post, iar povestea ei și detaliile morbide ale incidentului au ajuns virale pe internet.

- Specialiștii de la Regina Maria subliniaza importanța abordarii renunțarii la fumat cu seriozitate și planificare. Primul pas consta in conștientizarea motivului pentru care fumezi, iar apoi elaborarea unui plan care sa includa ziua de inceput și metoda potrivita pentru tine. De asemenea, implicarea…

- Te confrunți des cu dureri de cap persistente sau cu migrene? Specialiștii in domeniul medical au venit cu doua soluții accesibile oricui se afla in astfel de situații. Ai nevoie de un singur produs: apa, in diverse forme ale sale. Afla in randurile de mai jos cum trebuie sa procedezi. Te confrunți…

- Daca unele persoane care sufera de insomnie apeleaza la somnifere sau alte metode pentru a putea dormi noaptea, exista si cai naturale si la indemana oricui care ajuta, potrivit healthline.com.Printre acestea se numara ceaiul de banane, o bautura mai putin cunoscuta, dar foarte eficienta si placuta…

- Pentru a combate riscurile pentru sanatate ale statului pe scaun toata ziua, la birou, sau acasa, pe canapea in fata televizorului, specialistii ne indeamna sa iesim la o plimbare rapida de 22 minute, noteaza News.ro. Noile cercetari arata ca persoanele care fac cel putin 22 de minute de activitate…

- Guma de mestecat este un produs aflat pe lista de preferințe atat ale adulților, cat și ale copiilor. Cu diverse arome, colorata sau nu, guma de mestecat ajuta la evitarea respirației neplacute sau calmarea anxietații. Ba chiar mulți o folosesc ca o alternativa la fumat, atunci cand sunt in fazele incipiente…

- „Invazia” ploșnițelor care a lovit in mai multe țari europene a starnit ingrijorare și la noi. In Romania pare a fi insa in continuare un subiect tabu. Specialiștii atrag atenția : Pentru plosnite nu conteaza daca locuiti intr-o casa foarte curata. Plosnitele nu se agata de oameni (asemenea capuselor),…

- Faza controversata in minutul 87 al meciului dintre FCSB și FC Voluntari. Ovidiu Popescu a cerut insistent penalty la o faza in care pare ca mingea il lovește in mana pe Cristian Paz. In ultimele minute ale confruntarii de pe Arena Naționala, FCSB a atacat in valuri, cautand golul izbavitor. O faza…