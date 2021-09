Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații vine cu precizari referitor la vaccinarea copiilor impotriva Covid-19 și informeaza ca nu a fost emis niciun ordin cu privire la acest subiect. Comitetul Național Consultativ de Experți in domeniul imunizarii care este compus din experți in domeniu s-a intrunit in ședința pe 23…

- Copiii sanatoși cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani nu au nevoie de vaccin impotriva Covid-19, a subliniat o comisie pentru vaccinuri din Marea Britanie. „Marja beneficiului este considerata prea mica pentru a sprijini vaccinarea universala a copiilor sanatoși de 12-15 ani in acest moment”, au declarat…

- "Se adevereste ceea ce ne-a venit ca si ecou din SUA: tulpina da forme fluctuante din punct de vedere clinic, uneori chiar grave la copii. Ne amintim, tulpina mama nu dadea forme grave la copii, erau asiptomatici", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Carmen Dorobat, medic infectionist."Trebuie…

- Ministerul Educației pregateste formulare prin care va solicita acordul parintilor privind vaccinarea copiilor de peste 12 ani. Ministrul Educației a anunțat ca formularele vor fi distribuite dupa inceperea scolii, iar parinții vor putea raspunde cu „da" sau „nu". „Va fi un coordonator pe…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca pentru grupa de varsta 12-15 ani rata de acoperire vaccinala este de circa 3,5%, iar pentru 16-19 ani - de aproximativ 18%, admitand ca procentul este mic. El arata ca un motiv al reticentei vaccinarii tinerilor este legat…

- Copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani care risca sa sufere complicatii grave din cauza COVID-19 vor putea fi vaccinati incepand cu 1 august in Israel, au anuntat miercuri autoritatile sanitare. Intr-un document publicat marti, Ministerul israelian al Sanatatii a dat unda verde pentru a vaccina…

- Copiii din Grecia cu varsta de cel putin 12 ani vor putea fi in curand vaccinati impotriva noului coronavirus. Vaccinarea nu va fi obligatorie, a anunțat premierul elen Kyriakos Mitsotakis.In prezent, Grecia vaccineaza orice persoana cu varsta de cel putin 16 ani.