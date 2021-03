Cristian Tudor Popescu și-a anulat programarea pentru vaccinarea cu serul anti-COVID-19 de la AstraZeneca. Jurnalistul spune ca s-a saturat sa aștepte atat de mult pana cand ii vine randul… „M-am inscris pentru vaccinare pe 15 martie, la centrul de la Institutul ‘C.I. Parhon’, din Capitala. In fața mea erau 120 persoane pe lista de așteptare, atat de puține probabil pentru ca vaccinul era isterizantul AstraZeneca, dupa cum am aflat ulterior. Am zis, bine, AZ sa fie. Au trecut 10 zile. In acest timp, cunoștințe, colegi, membri de familie care s-au inscris pe 15 martie, odata cu mine, dar in alte…